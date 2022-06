¡La pillaron! Vanesa Borghi celebró su cumpleaños con romántico beso de su nuevo amor

Hace un tiempo Vanesa Borghi contó que se había separado de su pareja Danilo Sturiza. Un quiebre que la había dejado muy triste y devastada, y donde la maternidad se convirtió en un tema, tal como relató en una entrevista.

“El proceso de que no quedé embarazada tan rápidamente influyó. Me da mucha pena decirlo, pero es así. Algunas parejas puede que se acerquen y otras que no pueden concretarlo se alejen. Por el bien de los dos, yo preferí que cada uno siguiera su camino”, señaló.

A partir de ahí, la modelo había estado disfrutando de su soltería y sanando sus heridas. Eso hasta que realizó un viaje a Brasil donde comenzaron los primeros rumores de un nuevo amor.

Y ahora, celebrando su cumpleaños, la argentina dejó más que claro que está feliz y acompañada, gracias a un descuido de una de sus amigas, que sin querer mostró a su feliz novio.

Vanesa Borghi, enamorada

Así, la fotógrafa Carmen Cabezas estuvo presente en el festejo de la rubia, donde también asistieron amigos como Sergi Arola y Horacio de la Peña, quienes compartieron alegremente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Borghi (@vanesaborghi)

Fue en ese contexto, y justo cuando a Vanesa le hicieron soplar las velas, que la profesional sacó una instantánea que luego compartió en sus redes, donde se veía a la cumpleañera besando efusivamente a un hombre.

Pero, ¿quién es la nueva pareja de la trasandina? El afortunado se llama Carlos Garcés y sería amigo de varios famosos, tal como revelaron hace un tiempo en el espacio Zona de Estrellas.

De esta forma, Vanesa Borghi estaría más que contenta, no sólo cumpliendo un año más de vida, sino que además sanando su corazón de la mano de un nuevo amor.