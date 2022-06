“Leyla, Leyla, Leyla”: Foto de Daniel Jadue impactó a usuarios por su parecido con Miguelo

Hace unas horas una particular imagen de Daniel Jadue llamó a atención en redes sociales: seguidores destacaron parecido del alcalde de Recoleta con el el cantante chileno, Miguelo.

A través de la cuenta de Instagram, Chile_historico, se compartió una imagen en blanco y negro de Jadue, en la que sale sonriente mirando a la cámara.

La foto data de 1996, momento en el que el arquitecto y sociólogo se encontraba como candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Como era de esperarse, rápidamente los comentarios empezaron a aparecer. “Aguante Miguelo”, “No no no no no pasa na! Filo filo filo contigooo!” y “Miguelo eres tú”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la publicación en la que aparece Daniel Jadue, que ya cuenta con más de 4 mil “Me Gusta”.