Daniela Castillo sobre su mamá biológica: “No tengo ninguna relación”

Daniela Castillo tenía 18 años cuando se convirtió en una de las primeras personalidades de la televisión en contar abiertamente que era adoptada. La artista en ese entonces participaba en Rojo fama contra fama y en una conmovedora entrevista con su difunto padre, reveló que él y su madre no eran sus padres biológicos.

“Mucha gente me pregunta si no me da pena contar esto, pero yo me siento privilegiada como nadie. Me siento realmente hecha especialmente para esta familia“, expuso la cantante.

Y tiempo después, en el 2020, en el programa Sigamos de largo, profundizó más en su relación con sus progenitores. “Mis papás son mis papás, de aquí al día hasta que yo me muera, y todo lo que yo soy no es biológico, es lo que uno aprende“, afirmó Daniela en el espacio de Canal 13.

En esa ocasión también se refirió a sus progenitores biológicos. “En algún momento he tenido las dudas normales de saber de dónde uno viene, pero nunca he llegado más allá, nunca los he conocido”, explicó.

La pregunta de la seguidora

Justamente porque su relación con la adopción y sus padres ha sido uno de los temas más comentados en su vida, fue que uno de sus seguidores le hizo una pregunta al respecto. “¿Tienes relación con tu mamá biológica? Espero que no te moleste esta pregunta, abrazos“, le consultó a la artista nacional.

La intérprete del hit Encontrarás, que al igual que sus hermanos fue adoptada, contestó sin hacerse problemas. “No me molesta para nada tu pregunta, sobre todo porque está hecha con mucho respeto. Así que te lo agradezco“, dijo primero, previo a saciar la duda de su fan.

Luego, emitió su respuesta, de manera directa y rotunda. “No tengo ninguna relación, porque no la conozco“, cerró la cantante, quien hace 4 meses sacó su último sencillo: Estabas Ahí.