¡Funó su gran día! Ex de Britney Spears se coló violentamente y terminó interrumpiendo la boda de la cantante

Un escándalo de aquellos es el que está en pleno desarrollo en Estados Unidos. Uno que involucra a Britney Spears y a su gran día junto a Sam Asghari.

La cantante daría el sí a su pareja. Un matrimonio de lo más esperado y del que todos los medios estaban más que pendientes, al igual que una de sus exparejas.

De hecho, Jason Alexander, primer marido de la estrella de la música pop, no soportó no participar del enlace. Y, según informó TMZ, se coló a la mala en el evento.

Una situación más que escandalosa, donde el hombre no encontró nada mejor que transmitir su jugarreta vía Instagram, y que terminó con un lío policial de aquellos.

Así, Alexander indicó, a través de su live, que la misma Britney lo había invitado a su celebración, algo bastante improbable según reportaron cercanos.

Entonces, el sujeto grabó cómo se infiltró en el lugar y trató de detener la boda, momento en que los guardias lo detuvieron y apresaron en el suelo.

Un hecho que de inmediato conmocionó a todos, mientras TMZ publicó imágenes de lo ocurrido, señalando que “desde el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura, señalaron que acudieron a una llamada por allanamiento de morada y que todavía los uniformados están en procedimiento”.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:

“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe

— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2022