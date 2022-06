A espaldas de Shakira: Piqué habría coqueteado con una modelo brasileña

Hace días que se supo de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira. Y recientemente se dio a conocer que la pareja dio termino a su relación. El futbolista del FC Barcelona y la cantante colombiana tienen a sus dos hijos como el centro de su proceso de separación. La prioridad tanto de él como de ella es la custodia de ambos niños.

Un conflicto entre los que parecían conformar la pareja ideal, que está lejos de acabar. Esto debido a que además del proceso judicial que deben enfrentar, cada día se conocen más detalles y rumores sobre su relación. Y hace unos días, una conocida modelo brasileña aseguró que las actitudes infieles de Piqué venían de antes.

El relato de la Miss BumBum

“Este no vale para nada“, fue el primer mensaje que Susy Cortez le envió a El Diario Nueva York tras que le consultaran en Twitter sobre un episodio que vivió con el central blaugrana.

“Fue él que me mandó (un mensaje) más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. @Shakira no se merecía esto“, declaró la Miss BumBum.

Posteriormente, la modelo brasileña pasó a explicar que ella conoció a Gerard Piqué debido a que conoce al expresidente del club de fútbol en el que juega. “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje“, afirmó en la conversación por mensajes en Twitter.

Y luego Susy agregó: “Cuando regresé a Brasil me mandó (un) directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”. De esta manera, la brasileña acusó que el futbolista la coqueteaba a través de la red social cuando él ya salía con Shakira.

A causa de estas polémicas declaraciones, a muchos les llamó la atención que no contara esto antes. “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí“, explicó Susy Cortez, previo a dar por terminado su chateo con el medio.