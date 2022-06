Elliot Page es un actor que ha participado en películas exitosas como Hard Candy, Inception y Juno. Sin olvidar que tiene un papel importante en The Umbrella Academy, una de las series más populares de Netflix. No obstante, durante el tiempo en el que participó en el rodaje de esas producciones y después en sus respectivos estrenos, no era feliz.

Tuvo que llegar diciembre del año 2020 para que Elliot Page pudiera sentirse realmente libre y contento consigo mismo. En ese momento, él dio a conocer que era un hombre transgénero, y pasó de llamarse Ellen a tener como nombre Elliot. Previo a esto, incluso sufrió una profunda depresión, debido a las discriminaciones de las que fue blanco en su carrera.

“Cuando Juno estaba en el apogeo de su popularidad, durante la temporada de premios, yo estaba encerrado, vestido con tacones y todo el look. No estaba bien y no sabía cómo hablar de eso con nadie“, relató Elliot Page en una extensa entrevista con Esquire.

La vez que tuvo que usar vestido contra su voluntad

Posteriormente el actor canadiense contó sobre la vez que lo obligaron a ocupar un vestido para la premier de Juno en el Festival de Cine de Toronto. “Dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente dijo ‘no, tienes que usar un vestido’. Y me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street”, expuso quien interpreta a Vanya en The Umbrella Academy.

Una situación, que junto con otras, afectó considerablemente su salud mental. Aunque para muchos no era tan grave e incluso lo normalizaban. “Esto suena extraño para la gente, y entiendo que no lo entiendan. ‘Oh, vete a la mier…, eres famoso y tienes dinero, y tenías que usar un vestido, boo-hoo’. No entiendo esa reacción”, afirmó Elliot.

Sin embargo, las consecuencias estaban. “Luché con mi alimentación. Depresión intensa, ansiedad, ataques de pánico severos. No pude funcionar“, confesó el joven actor trans. Todo cuando él solo quería que empatizaran y entendieran lo infeliz que era. “Desearía que la gente entendiera que esa mier… literalmente casi me mata“, sentenció.