“Me hicieron el favor”: Helhue Sukni reveló inesperado vuelco tras denuncia en CHV

No se quedó callada. Helhue Sukni sacó con todo la voz luego de que en CHV un hombre la acusara de filtrar datos a sus defendidos de sus víctimas, para hostigarlas.

Una seria denuncia que se dio en pleno matinal Contigo en la Mañana y que de inmediato hizo que la abogada anunciara acciones legales contra la señal e incluso los animadores del programa.

“Me están haciendo una acusación infundada. Yo voy a ir a la Fiscalía de Las Condes y me voy a autodenunciar para que me investiguen”, comentó a ADN.cl.

Y agregó que “acá están enlodando mi nombre, porque están señalando que yo mandé a la familia del victimario a decirle a la víctima que se desista de una acusación”.

El vuelco en la denuncia a Helhue

Luego de esto, la rubia decidió compartir un nuevo video en sus redes sociales, donde contó qué pasó luego de la compleja acusación que puso en tela de juicio su calidad laboral.

“Ahora he sido portada de todos los diarios, las revistas y los programas por lo que pasó el otro día. Miles de llamados de amigos señalando que me han apoyo, que me conocen, que soy una persona decente y que me van ayudar con la querella, la querella ya está hecha”, dijo.

Entonces, reveló que todo salió incluso mejor de lo que pensaba. “Aunque ustedes no lo crean, me llamaron más clientes. Me hicieron el favor, valor, me llamó más gente. Pero yo no di abasto contestando hoy día el teléfono”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni)

De esta forma, Helhue Sukni dejó claro que continuaría adelante con la acción legal contra CHV y que, pese a ser un momento complicado, lo había sorteado de la mejor manera.