“Ven sola, no con él”: Pablo Mackenna recordó cuando Nicolás López le envió un mensaje a su ex

En el programa de Youtube Larraín-Bianchi-Mackenna, abordaron el caso contra Nicolás López. Cineasta condenado a cinco años y un día de presidio efectivo tras acreditarse que cometió dos abusos sexuales.

Fue entonces que Pablo Mackenna, quien estuviera casado con la actriz Javiera Díaz de Valdés, contó acerca de una vez en que entrevistó a López, a pesar de que ya tenía previamente una opinión negativa de él.

“Yo le hice una entrevista larga cuando estaba realmente cagado con todas estas acusaciones y yo parto diciendo: ‘a mí, el tipo que estoy entrevistando no me caen bien’. Me hizo personalmente cosas muy desagradables”, expuso el conductor de TV.

El episodio con su exesposa

Además, Mackenna recordó una vez que el cineasta se insinuó a Javiera Díaz de Valdés, cuando ella todavía era pareja de él. “Yo por ejemplo, cuando estaba casado con la Javiera, estábamos en la noche y (Nicolás López) le decía: ‘vente pa mi casa, pero tú sola, no con él’. Un hueón sucio, un tipo siempre ganador”, relató el también escritor.

“A mí me parece una mala persona. Lo digo altiro y se lo dije a él“, concluyó Pablo Mackenna.

Aunque la sentencia contra Nicolás López ya fue anunciada, esta aún no se encuentra ejecutoriada. Por lo que la defensa del cineasta todavía puede impugnar el fallo mediante un recurso de nulidad. Y a raíz de esto mismo, a solicitud del Ministerio Público se fijó una audiencia para el viernes con el fin de revisar sus medidas cautelares, las que actualmente son solo arraigo nacional y firma.