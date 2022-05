No es secreto que la actriz Megan Fox ha intervenido su rostro en los últimos años, causando la reacción de sus seguidores debido a lo impactante de su aspecto actual en comparación con el de su juventud.

El último look que revolucionó las redes sociales fue el que presentó en los Billboard Music Awards, en donde asistió junto a su pareja, el rapero Machine Gun Kelly.

Fue precisamente el músico quien subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a la actriz de la saga de Transformers, en la que ella aparece con un alisado pelo oscuro, un maquillaje a tono y un vestido negro con diseños en plateado.

Si bien sus fans más acérrimos aplaudieron su propuesta, a otros les pareció gracioso el aspecto e incluso la compararon con la actriz argentina Moria Casán.

“Por dios, Megan Fox se convirtió en Moria Casán”, escribió un usuario en Twitter. “No se ustedes pero me gustaba más la Megan Fox de antes”, añadió otro.

Lo cierto es que, independiente de las bromas, el look de la pareja fue un éxito en redes sociales, acercándose a los 700 mil likes en Instagram y otros cientos de comentarios.

megan fox looks stunning at the bbmas pic.twitter.com/eAC2YNjq05

— 2000s (@PopCulture2000s) May 15, 2022