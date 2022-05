Lucy Cominetti y su desahogo tras sentencia a Nicolás López: “A las que trabajaron para dañarnos”

Lucy Cominetti es lejos una de las mujeres que trabajó más cerca de Nicolás López, como protagonista de una de sus cintas más conocidas, Qué pena tu vida.

La actriz también fue una de las mujeres que participó en el reportaje de Revista Sábado donde se denunciaron los primeros abusos del cineasta.

Y eso le valió muy malos momentos, según consignó un reportaje de La Tercera. “Tuvo períodos de cesantía, pero nunca estuvo más de cuatro años sin hacer nada, con rachas buenas y otras no tanto: se tuvo que armar otros proyectos, porque nunca más nadie la llamó y coincidió justo con la explosión del caso de Nicolás López”, contó un cercano.

Por eso, con la lectura de la sentencia, Lucy celebró. Y apuntó sus dardos a quienes, al igual que a Pin Montané, no le creyeron en su momento sus acusaciones al cineasta.

Lucy Cominetti se desahogó tras condena a Nicolás López

Así, la también modelo posteó un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su sentir luego de tanto tiempo.

“A todos los que nos pusieron en duda y a las que trabajaron activamente para dañarnos hablando pestes de nosotras entre los colegas, y filtrando nuestras conversaciones descontextualizadas dentro de nuestro medio (entre tantas otras chanchadas que tuvimos que aguantar)”, señaló.

Una publicación que, para muchos, fue directamente a personajes como Paz Bascuñán, quien habría hablado contra ella. “Me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (Asensio, su marido) como alguien que hacía de tapadera. Ambas sabemos que no se lo merece. No le mando un directo porque la inocencia la perdí y no quisiera que nadie me saque de contexto”, habría dicho en un WhatsApp del equipo de Soltera Otra Vez.

De esta forma, Lucy Cominetti decidió sacar la voz, ya mucho más tranquila y, de seguro, esperanzada en que lo que se viene será mucho mejor.