El posteo más triste. Eso es lo que compartió Tanza Varela el sábado, cuando comunicó a sus seguidores que había perdido a la hija que esperaba junto a Matías Bize.

La actriz dio cuenta así de la desgarradora información y el luto que viven junto al director de cine, con quien lleva emparejada un buen tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consttantina (@consttantina)

“Nuestra pequeña hija se ha ido al cielo”, fue lo primero que dijo la exchica reality, alertando con aquello a sus seguidores en Instagram.

Luego, Tanza comenzó a contar parte no sólo de su gestación, sino también de cómo se dio este embarazo, que venía a coronar si historia de amor y a darle compañía a su otro hijo, Diego.

Tanza Varela y su estremecedor relato

“Hace ya 4 años me enamoré de un hombre perfecto con el cual durante mucho tiempo analizamos la idea de traer una vida al mundo. Sabíamos la responsabilidad que era esto, traer a un ser humano al mundo significa dar todo lo que somos, es el acto más generoso que el ser humano puede darle al universo, por lo que nosotros nos tomamos unos años para meditarlo analizarlo y tomar la decisión”, reveló.

Y agregó que “parte de este camino tan misterioso y hermoso, parte de la maternidad y paternidad también es entregar con dolor a nuestros pequeños al universo, así como el universo nos los entrega a nosotros, sin duda las almas conocen perfecto su camino”.

Posteriormente, señaló que “hace exactamente una semana nos tocó vivir el momento más emocionante, difícil, doloroso, y todos los sentimientos más profundos que podemos sentir, nuestra pequeña hija nació y murió en nuestros brazos. El embarazo se complicó, solo Dios sabe por qué, llegamos a la clínica con toda esperanza y con tanta confusión, con los sentimientos más desconocidos de nuestras vidas, con esos sentimientos que no sabíamos cómo reaccionar porque no los conocíamos”.

Varela expresó que “nos abrazamos, nos amamos y lloramos como nunca en nuestras vidas. Conectamos con la vida, conectamos con la muerte, y conectamos profundamente entre nosotros”.

Incluso, reflexionó diciendo que “algunos seres humanos creemos que no estamos preparados para estos dolores tan profundos, pero quiero decirte que estamos preparad@s para todo, absolutamente todo”.

Y transparentó cómo vivió el hecho Diego, su otro retoño: “Mi hijo de casi 7 años me vio llorar tanto, y él me ha dicho ‘mamá tranquila, Rosa ya no está, Rosa se fue al cielo, no estés triste vas a tener más bebés y yo voy a cuidar de tu panzita’. Pese a que Diego lleva años esperando un herman@ sus palabras son ciertas, son sabias, porque los niños lo son, porque los niños son toda la esperanza de este universo, porque los niños merecen lo mejor de nosotros los adultos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Consttantina (@consttantina)

Finalmente, Tanza Varela comentó que “después de tanto llorar y sentir un dolor desgarrador, decidimos mirar hacia delante, estamos empapados de esperanza, las personas debemos tomar incluso hasta este tipo de decisiones, sufrir o hacer las pases con el miedo, con la tristeza, con el dolor. Hasta pronto Rosa”.