¿Cuánto dinero ofreció Daniella Chávez por supuesta foto comprometedora con Kast?

La modelo Daniella Chávez se encuentra actualmente protagonizando una nueva polémica, luego que una usuaria de redes sociales asegurara tener una foto suya bastante comprometedora con José Antonio Kast.

Daniella Chávez participó en el cierre de campaña electoral del ex candidato a la Presidencia, José Antonio Kast, el año pasado. De hecho, la modelo dijo unas palabras en medio del acto político.

En esa oportunidad, Daniella aseguró: “Nada, ya está todo dicho. Ya todos sabemos que sí queremos un país libre, un país… libertad, un país donde podamos salir tranquilos a la calle”.

“Un país que nos prometa trabajo para que así nadie más tenga que salir a robar es José Antonio Kast”, afirmó en el evento del excandidato que se midió con el actual Presidente Gabriel Boric en las urnas.

Ahora, hay una persona que asegura tener una foto de Daniella Chávez con José Antonio Kast. El registro habría sido capturado en aquel acto político.

¿Qué dice Daniella Chávez de la supuesta foto con Kast?

“Tengo una foto de Kast abrazando por atrás a Daniella Chávez… pero abrazándola de manera especial, dándole un beso en el cuello en un presunto camarín. La tengo bien guardada para cagar a Kast en su mejor momento”, escribió una internauta en Twitter.

La modelo no tardó en responder al rumor de la presunta foto comprometedora: “Le ofrecí 5 millones por subir la foto, no quiere! Dijo que estaba feliz con las 6 lucas! Pero en fin, es típico de su sector buscar hacer daño para hacerse notar, no hay más recurso! También me gustaría ver la supuesta foto jjajaja no existe! Pobreeee”. De esta manera, la modelo negó la existencia de la fotografía.