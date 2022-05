Con la finalidad de promocionar la nueva obra de teatro Closer, el actor nacional Gonzalo Valenzuela fue contactado por la televisión argentina para que diera sus impresiones sobre la obra.

Sin embargo, su intervención en la pantalla chica trasandina solo trajo críticas al artista chileno.

Gonzalo Valenzuela, junto a la actriz Sofía Gala , fueron contactados por el programa Todas las tardes, de la señal El Nueve de Argentina, la cual tuvo tensos momentos.

Esto porque la charla no fue amena ni cómoda tanto para los artistas como para quienes conducían el espacio de televisión debido a la actitud de ambos actores, quienes incluso respondían de forma irónica a las dudas del panel.

“Que no se haga el divertido”

Una vez terminado el contacto, la conductora trasandina Tamara Pettinato sostuvo que se puso “un poco tensa. Qué quieres que te diga, a veces es fácil y a veces es muy difícil“.

No obstante, el hecho fue repudiado por el periodista de farándula trasandino Beto Casella, quien en el programa “Bendita” arremetió con todo contra Gonzalo Valenzuela. “La verdad es que no había sintonía y probablemente, Sofía ni el chileno este tenían ganas de dar una nota“, partió declarando.

“Este chileno no tiene onda. Que no se haga el divertido porque cuando no da, no da. No venís con eso. Viniste sin ese chip”, agregó.

“Por ahí les podían haber dicho ‘no tenemos ganas’ y listo”, cerró el periodista Beto Casella.