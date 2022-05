Máximo Bolocco no reniega de las luces: “Me entretiene harto este mundo”

Máximo Bolocco se ha convertido en el nuevo favorito de los eventos capitalinos. Una faceta que al hijo de Cecilia Bolocco le gusta bastante.

Es que, desde que cumplió los 18 años, las invitaciones a inauguraciones, conciertos y fiestas se multiplicaron en la vida del joven.

Por eso, no fue raro verlo en el lanzamiento de Santiago Open Gourmet, un nuevo espacio gastronómico en el centro comercial Open Kennedy que cuenta con una oferta de 12 restaurantes nacionales e internacionales.

Y ahí, el retoño del fallecido Carlos Menem posó para las sociales y compartió con rostros como Cristián de la Fuente y Angélica Castro, además de conversar con ADN.

Máximo Bolocco y su futuro bajo las luces

“Me entretiene harto este mundo”, declaró de entrada Bolocco, dejando claro que está contento de que lo convoquen.

¿Te gustaría dedicarte a este mundo Máximo?

Quiero sacar mi título universitario, pero también seguir en esto. Me gustaría, todo depende de cómo vaya saliendo, pero quiero estar preparado para enfrentarlo con un título universitario, como ingeniería comercial o negocios.

La sangre tira, dicen…

Sí, es inevitable. Y tengo los consejos de mi mamá que es capa en esto… Me dice ‘anda y pásalo bien’.

Entonces, te gusta venir a estos eventos

Me encanta venir, lo paso bien, es entretenido, conozco gente. me encanta haber cumplido 18 y q me inviten.

La gente además es bien cariñosa contigo

Sí, eso se aprecia mucho. Ha sido muy lindo todo, la gente es muy amorosa y eso es muy lindo.

De esta forma, Máximo Bolocco no rehúye de su gusto por el show business. Y reconoce que, más temprano que tarde, podríamos tenerlo protagonizando aún más portadas de revistas. ¿Qué tal?