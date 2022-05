Pato Torres se refirió a puntual petición de Titi García-Huidobro: “Por favor no hables más de nuestro asunto”

Durante el último capítulo de Zona de Estrellas, Pato Torres se unió al panel para conversar sobre su vida, refiriéndose a su quiebre con Titi García-Huidobro.

Bajo este contexto, el panelista Manu González le preguntó al actor sobre los motivos de su separación.

Ante la consulta, el artista fue enfático en señalar que no hablaría sobre su expareja, ya que ella se lo pidió.

“Manu te voy a decir una cosa, me voy a referir muy poco a esto”, dijo el Torres.

“Primero porque la Titi en una oportunidad conversando me dijo ‘por favor no hables más de nuestro asunto’, y no quiero hablar más de ella” agregó.

Finalmente, Pato Torres entregó un resumido comentario sobre su relación con Titi García-Huidobro, la cual finalizó en septiembre de 2019.

“Con la Titi nos divertíamos muchísimo, pero el amor se va”, finalizó el exintegrante de Teatro en Chilevisión.