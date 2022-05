“Guarden alimentos”: tía Yoli advierte que refrigeradores fallarán

La tarotista Yolanda Sultana tiende a sorprendernos con su amabilidad, frases pegadizas (“que nos vaiga bien”) y predicciones que varios afirman que le han servido de ayuda. Sin embargo, en su última transmisión a través de su página en Facebook, la Tía Yoli dio dramáticas advertencias sobre un futuro que no se ve alentador para el país.

“Los refrigeradores se nos van a echar a perder. ¿Me creen a mí o no me creen? Va a haber escasez de alimento”, afirmó la experimentada tarotista, que previamente recordó cuando supuestamente predijo la llegada del covid al país“.

“Les voy a decir algo: guarden alimentos. ¿Se recuerdan cuando estaba por venir el covid? Yo dije que venía algo grande para Chile, y el covid todavía no empezaba y yo lo dije“, indicó la Tía Yoli, quien no se quedó ahí. “Les puedo decir algo más: uno ve las cosas, pero no con nombre y apellido, pero yo vi muerte en Chile, vi derramamiento de lágrimas en muchos sectores“, agregó la tarotista a su predicción.

También alertó que faltará gas

Pero no solo los refrigeradores fallarán y habrá escasez de alimento. La reconocida tarotista cuando habló de la falta de comida, también mencionó otra carencia que se vivirá a futuro: la del gas.

“Voy a ir a Maipú a comprar un poco de alimentos, pero hay que comprar carbón, porque todo Chile cocina con gas, y en los problemas de guerra, de donde viene justamente el petróleo, están cortando el gas”, advirtió igualmente la Tía Yoli.

Así también, además habló sobre un problema importante que excede a lo anteriormente mencionado.

“En el sur que tomen caldo de cabeza, porque se están presentando enfermedades, problemas de cesantía, y si la gente está cesante van a perder sus casas y autos. Entonces, no se metan en deudas”, lamentó Yolanda Sultana en una desesperanzadora transmisión.