El dúo Die Antwoord fue acusado por su hijo adoptivo de abuso sexual

Los integrantes del dúo sudafricano Die Antwoord fueron acusados por su hijo adoptivo de explotación física, abuso sexual y otros comportamientos perjudiciales.

Con 20 años de edad, Gabriel du Preez, acusó al dúo Die Antwoord luego que lo adoptaran en el año 2010. De hecho, el chico aparece en videos de ellos como el hit “I Fink U Freeky“:

La denuncia contra Die Antwoord

Gabriel du Preez concedió una entrevista y expresó: “Me adoptaron para ser un esclavo. Me hicieron sentir que realmente no estaba siendo amado”.

En esa línea, reveló que “me hicieron jurar más y me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno. Me dijeron que podía traer oscuridad al mundo“.

Sin embargo, sus acusaciones por presunto abuso sexual fueron las más fuertes. “Yolandi me llamó a la habitación, estaba desnuda y vomitando por todas partes. Estaba acostada con las piernas abiertas como la muñeca sexual que tenía en mi habitación”, detalló.

“La peor parte fue ver a mi supuesta madre o madre adoptiva desnuda en una habitación, borracha. Experimentar a mi madre borracha, desnuda y queriendo que yo pasara tiempo con ella en la habitación mientras estaba desnuda. Me pareció muy perturbador”, sumó el hijo adoptivo de Die Antwoord.

En su relato, Gabriel involucró a su hermana de 14 años, también adoptada por el dúo. “En diciembre pasado, ellos aparentemente llevaron a mi hermana a un sauna y todos estaban desnudos en el sauna y querían que mi hermana también se desnudara ¿Por qué Ninja quiere ver a mi hermana desnuda? Ella es tan pequeña“.

“Es bastante extraño, se siente como una vibra pervertida para mí que Ninja quiere tener con mi hermana. Cada vez que llama a la familia, preguntan si mi hermana ya está embarazada y eso no va a suceder, no bajo mi vigilancia”, sentenció.