Este domingo, 24 de abril, tuvo lugar una nueva emisión de De Tú a Tú, por Canal 13, con el actor y humorista Coco Legrand como invitado.

Allí, Coco hizo íntimas confesiones personales, como el accidente que sufrió en moto y la muerte des su pequeño hijo a los 8 meses de haber nacido. Sin embargo, también reveló que tiene otra hija y no lo supo sino hasta hace apenas dos años.

Coco Legrand y su otra hija: “Nadie me lo dijo antes”

En relación a la “nueva” hija que tiene Coco Legrand, el actor partió diciendo que “tuve algunos amores cuando era más cabro, pero lo supe después. Se me acerca y me dice ‘hola, soy fulana de tal y soy hija tuya’. Fue maravilloso, un regalo divino”.

En esa línea, relató que tanto él como ella se sometieron a una prueba de ADN que finalmente dio positiva.

“Lo hicimos, 99,9% de compatibilidad. Todo funciono mágicamente, mira qué maravilloso, porque todos mis hijos están muy allegados a ella, y ella también muy allegada a sus hermanos, se integraron súper muy rápido”.

Coco Legrand admitió que no sabía de su hija. De hecho, el humorista advirtió que nunca se lo comunicaron.

“Todavía tengo guardado las cuatro o cinco líneas que me escribió ella después del día en me enteré y reaccioné a la noticia. Yo nunca supe que ella era mi hija, nadie me lo dijo, pero en el minuto en que me lo contó, yo reaccioné inmediatamente creyendo”, finalizó en el programa de Canal 13.