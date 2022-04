El importante bien que le quitaron a Stefan Kramer tras millonario robo: pidió que se lo devuelvan

Sufrió un millonario robo en su productora. Stefan Kramer fue víctima de la delincuencia durante el fin de semana.

El comediante estaba actuando fuera de Santiago cuando sucedió el nefasto asalto a su propiedad, que estaría avaluado en más de 20 millones de pesos.

“Fue una sorpresa, estábamos actuando en Viña y bueno, ocurrió. Estamos intentando seguir creando y seguir adelante”, dijo ante los medios apostados fuera del lugar ubicado en Vitacura.

Y agregó que “obviamente que no es grato ni tampoco es grato estar en entrevista hablando de esto, pero he salido también porque me gustaría agradecer el cariño de la gente”.

Kramer y su sentimental pérdida

Junto a esto, el humorista precisó que “me han llamado y están preocupados porque a veces la información llega de una manera en que piensan que está involucrada mi casa, pero fue mi productora y no había gente por suerte”.

Luego, habló de la triste pérdida que sufrió en el robo: la gaviota de cuando triunfó en el Festival de Viña el año 2008.

“Uno se revisa y ve su historia, es un momento lindo en mi carrera, y no verlo uno se revisa entero lo que hace como artista”, expresó algo contrariado.

Finalmente, Stefan Kramer manifestó que “es un trofeo que tiene algo sentimental, y sería bacán recuperar esa Gaviota”, llamando a que, ojalá, se la devuelvan.