En enero pasado, la cantante Rihanna y su novio, el rapero A$AP Rocky, confirmaron que estaban a la espera de su primer hijo juntos.

El 31 de ese mes, Rihanna salió a dar un paseo por Harlem, la ciudad de A$AP Rocky, sin ocultar su prominente abdomen, producto del embarazo que transita.

De esa manera, informaron que la cantante será mamá a sus 33 años, misma edad que tiene su novio, con quien comenzó a salir en el 2020, pese a que se conocían desde hace muchos años.

Desde entonces, la cantante se ha mostrado públicamente con distintos outfits para embarazadas, caracterizados por tener mucha onda.

Sin embargo, en medio de esta historia de amor que parecía perfecta, circulan rumores de una supuesta infidelidad de parte de A$AP Rocky.

Fue el influencer @LOUIS_via_ROMA quien ofreció los detalles en su cuenta de Twitter. Allí, expuso que Rihanna y A$AP Rocky se habrían separado por una infidelidad del rapero. La noticia llevó a Rihanna al top de las tendencias en la conocida red social:

Amina was responsible for designing Fenty’s footwear offering and Rihanna is often seen in custom shoes from her own label.

