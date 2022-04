La Leona, Adriana Barrientos, cuenta los días para la llegada su cumpleaños número 42, y miesntras espera, decidió innovar con un cambio de look que no dejó a nadie indiferente en sus perfiles de redes sociales.

Adriana Barrientos goza de una altísima popularidad en redes sociales. Por eso, cada paso que da no tarda en generar reacciones en estas plataformas.

Solamente en Instagram, ya suma más de 700 mil seguidores. Y fue precisamente la red social de la camarita la que utilizó La Leona para presumir su nuevo look.

El nuevo look de Adriana Barrientos

Con esta fotografía, Adriana Barrientos mostró el cambio de look al que se sometió, generando interacciones de forma inmediata en su Instagram:

“Decidimos que debo esperar este nuevo año con un cambio de look mucho más iluminado pero siempre natural , a mi me encanta 🥰 estoy muy feliz y me siento muy bonita así ❤️❤️❤️ los adoro mis gatitos 🐱 ❤️🐱 como siempre seguiré cuidándomelo por supuesto con los productos que me recomendaste”, dijo sobre su cambio de look y su estilista.

La publicación de Adriana Barrientos generó reacciones inmediatas entre sus seguidores de Instagram. Al cierre de esta nota, sumaba más de dos mil 800 likes junto a varios comentarios, con opiniones por su nuevo look.

“Hermosa! ❤️❤️”. “Grande Leona 👏👏👏👏👏👏👏👏👏”. “Tan bonita que te ves 😙♥️”. “Estás muy linda!!! ❤️👏👏👏”. “Estupenda 👏”. “Amoooo ❤️”. “Me encanta ❤️❤️❤️”. “Quedó muy lindo el pelito me gustó 👏👏”. “Bella?¡que tengas una linda y bendecida semana..felicidades adelantadas en el día de tu Cumpleaños..🎂🎁🎉💐🏵..cariños de Concepción”. “Que sexy y guapa chiquita hermosa te amo bombón ❤️❤️”. “Woooooooooo pero que hermosa mujer eres tú ❤️😍”. “Ud completa se pasó , 😍😍😍”. “Me encanta tu estilo! ❤️😍👏”. “Hola leoncita te ves hermosa en tu foto te mando un besito para ti y que tengas una linda semana”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió La Leona en Instagram.