“Es una mala mina”: Wanda Nara descubrió nuevos mensajes de China Suárez a Mauro Icardi

La teleserie sigue. Y Wanda Nara otra vez denunció a China Suárez por mandarle mensajes a su marido, Mauro Icardi.

Resulta que hace unos meses la influencer ya había denunciado públicamente a la actriz en el llamado Wandagate.

Un escándalo que azotó a los argentinos, y donde la empresaria de cosméticos aseguró que la ex de Benjamín Vicuña se había metido al medio de su matrimonio.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, fue el primer mensaje que Nara envió en sus redes sociales, y que dio comienzo a todo un culebrón donde se separó del futbolista, se descubrieron chats y hasta una cita en París entre el deportista y la rubia.

Wanda Nara y el nuevo ataque a la China Suárez

Sin embargo, tras el escándalo mediático que llenó portadas, la cosa había parecido calmarse. Hasta ahora.

Esto porque ahora Wanda nuevamente reveló que Suárez estaría coqueteándole a su esposo. “La China Suárez aprovechó la estadía de Wanda Nara en la Argentina para retomar el contacto con Mauro Icardi. Mandó a Mancha La Torre, uno de sus mejores amigos, a que le escribiera al futbolista para que tanteara si aún seguía interesado en ella. El delantero del PSG no tardó en avisarle a su esposa sobre lo ocurrido”, contaron en el sitio argentino TN.

Y Wanda manifestó que “Mauro me muestra todo y me cuenta. No le importa nada, lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema”.

Incluso, repasó un episodio del pasado de la actriz. “Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín y al tiempo ella quedó embarazada”, refiriéndose a Nicolás Cabré, padre de una de las hijas de Suárez.

De esta forma, Wanda Nara fue con todo contra la China Suárez, dejando claro que no dejaría que nuevamente perturbara su relación.