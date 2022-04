“Orgullo argentino”: prensa trasandina festeja el triunfo de Brian Parkinson en el mundial de Pasapalabra

Pasapalabra Mundial, la versión que reúne a los ganadores del popular concurso y que se disputó en Chile, tuvo su primer ganador: el argentino Brian Parkinson. Este miércoles, y en solo tres episodios, logró vencer en la prueba El Rosco.

Tras dejar en el camino a los chilenos Juan José Alegría y Sujey Jara, ahora fue el turno de enfrentarse al uruguayo Inti Lencina. Cuando todavía quedaban cinco segundos en el cronómetro, Brian debía responder una palabra que empezaba con V y que refería a “estante de fábrica u otra materia que especialmente en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla”. “Vasera”, dijo. El estudio del programa de Chilevisión se volvió una fiesta e incluso su rival se unió a la celebración.

“Soy Brian Parkinson y soy el campeón mundial de Pasapalabra. Es increíble, no lo puedo creer todavía, me encanta. Pensé que había perdido una oportunidad de oro y que era muy raro que se repitiera. Me estuve preparando, pero no lo creía muy posible”, dijo el ganador.

El argentino ganó 38 millones de pesos. ¿Qué hará con ellos? “Seguir en mi plan de la vivienda propia, ahora estoy más cerca que antes, bastante más”.

Al otro lado de la Cordillera también celebraron a Brian. “Orgullo argentino”, tituló el diario Crónica. “Es un participante muy querido por el público, no solo por sus conocimientos y su humildad”, destacó el medio.

Mientras, el Clarín contó que el joven de 33 años “le dedicó su victoria a su novia, que fue quien lo anotó en la Argentina cuando él todavía no pensaba hacerlo, a sus hijos, a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo”.