La joven actriz Millie Bobby Brown (18) criticó la sexualización que sufre por parte de los medios incluso desde cuando aún era menor de edad.

Fue en el 2016 cuando su nombre comenzó a sonar en la prensa por su protagonismo en la exitosa serie de Netflix, Stranger Things. En aquel momento tenía solamente 12 años.

Siendo una niña, su gran talento y mayor potencial la llevaron a seguir creciendo en su carrera actoral. Con el desarrollo de la serie vimos su crecimiento y posteriormente formó parte de otros proyectos, incluyendo su rol protagónico en Enola Holmes (2020).

Con gran exposición debido a su fama alcanzada gracias a sus dotes en la actuación, vinieron los primeros problemas relacionados a cómo la trataban algunos medios.

Aún menor de edad, la actriz indicó que existía una sexualización en trono a su imagen. El pasado 19 de febrero cumplió 18 años y apunta a que las cosas han sido peor.

La confesión de la actriz

En conversación con el podcast de Guilty Feminist, la intérprete hizo sus descargos, declarando cómo ha sido vivir esta situación desde temprana edad.

“Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto, tener relaciones, amistades, ser querido y tratar de encajar. Es demasiado, y estás tratando de encontrarte a ti mismo”.

“La única diferencia es que, obviamente, lo estoy haciendo a la vista del público, por lo que puede ser realmente abrumador“, comenzó diciendo.

“Definitivamente he lidiado con el hecho de ser sexualizada en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años. He notado una diferencia entre la forma en que las personas actúan y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado a mi mayoría de edad”.

“Creo que eso no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es la realidad. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero también he estado lidiando con eso desde siempre”, agregó.

Así, la popular actriz Millie Bobby Brown criticó el comportamiento que han tenido algunos medios de comunicación en torno a su sexualización, lamentándose lo duro que ha sido ir creciendo bajo este contexto.