“Me dejaron encerrado en un camarín”: Mario Velasco reveló tenso momento con staff de Cami Gallardo

En un nuevo capítulo del programa Zona de Estrellas de Zona Latina, el animador Mario Velasco relató un incómodo encuentro que tuvo con el equipo de la cantante nacional Cami Gallardo hace algún tiempo.

Todo partió cuando la panelista del espacio, Cecilia Gutiérrez, comentó que la interprete “no deja ni que se acerquen”.

Ahí, Velasco contestó “a mí me pasó. A mí me dejaron encerrado en un camarín. Te lo juro, va a sonar que tengo algo contra ella, porque tal vez estas decisiones las toman los equipos, no solamente ella”.

La figura comentó que habría estado en su tocador con unas amigas, y contó que cuando quiso salir, el equipo de la cantante no lo habría dejado.

“Un guardia me para y me dice ‘no, don Mario, no puede salir de su camarín’“, al preguntar el porqué, grande fue su sorpresa cuando el guardia le habría dicho: “‘Es que va a pasar la señorita Cami por acá y no puede haber nadie en el pasillo’, tal cual”.

De todas formas, Mario Velasco no culpó totalmente a la cantante. “Hay ciertos mánager que toman como acción que sus artistas sean medio intocables. Pasa con Luis Miguel y esta idea de no mirarlo a los ojos”, finalizó el animador del espacio.