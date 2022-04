Betsy Camino reveló que ha sido víctima de racismo y xenofobia en Chile con crudo relato: “Acá soy negra e inmigrante”

La noche de este miércoles se emitió el penúltimo capítulo de Aquí se baila, en el cual la seis parejas en competencia lo dieron todo para poder alcanzar los cuatro cupos que existen para la final, entre ellas Betsy Camino y Bastián Retamal.

Los primeros en pisar el escenario fueron Rodrigo y Janisse Díaz. A través de la tómbola, la pareja eligió a sus contrincantes, quienes fueron justamente, la pareja anteriormente nombrada.

Bajo este contexto, Camino y Retamal interpretaron la canción de Mariella Köhn, ¡Me gritaron negra!, coreografía en la que retrataron una impactante escena de violencia racista.

Luego de finalizar el baile, Betsy confesó que si bien, se destaca por su alegría, su pasado no fue fácil.

La bailarina reveló que desde pequeña fue víctima de racismo en Cuba, agregando que al llegar a Chile, no solo el racismo estuvo presente, sino que también la xenofobia.

“Esta es mi historia… quería ser una gran bailarina y yo era la única negra de mi curso (en clases de ballet en Cuba). Recibí un bullying tremendo”, expresó.

“Emigré a Chile y fue peor. Tuve que empezar todo de cero porque no había negras”, argumentó.

“Yo quería trabajar en la televisión y eso es un tema… hasta el día de hoy me tengo que esforzar el doble porque no me toman en cuenta“, indicó Betsy.

Por último, la bailarina explicó que “acá soy negra e inmigrante. Al profe Neilas o la maestra Karen no le dicen nada, es al haitiano, al colombiano“.