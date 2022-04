“Nunca he hablado con él”: Camilo Huerta reveló su nula relación con Arturo Vidal

Camilo Huerta estuvo invitado a La Divina Comida. Y ahí los comensales con los que les tocó participar le preguntaron por Marité Matus, su polola y ex de Arturo Vidal.

El ex Yingo reveló cómo comenzó su romance. “Tengo una novia… estoy pasando por un muy lindo momento. Le coqueteé por Instagram, por DM. Ella vivía en Barcelona, la vi un día comiéndose unos churros muy ricos y le escribí por los churros: ‘oye, qué ricos los churros’, una cosa así, y de ahí empezamos a conversar”, dijo.

Y agregó que encontró en ella “una mujer muy sencilla, me encantó aún más”, dando cuenta de lo enamorado que está hoy en día.

Entonces, Simón Oliveros, uno de los convidados al espacio, le consultó por el King, con quien la rubia mantiene una estrecha relación pese a que se separaron. Y la respuesta de Camilo sorprendió.

Camilo Huerta y su vínculo con Arturo Vidal

La pregunta del reportero de Mega fue sobre si era o no complejo que era que ella fuese exmujer del conocido futbolista.

“No, para mí no son temas. Yo creo que no hay que hacerse problemas, si somos gente adulta. Ella tiene su vida y no tengo por qué reclamarle algo a ella. Ella tiene sus hijos, los quiero también”, señaló Camilo.

E indicó que “yo nunca he hablado con él. Quizás algún día… Yo creo que podríamos tener una conversación, no tengo ningún drama, no tengo nada que decir”.

La revelación impactó a Karen Bejarano y a la alcaldesa Claudia Pizarro, quienes también conformaban el grupo del último capítulo.

Entonces, Huerta manifestó que “yo creo que soy bastante evolucionado en ese sentido. Creo que quizás por eso ella está conmigo, porque no existe una toxicidad acá, no existen dramas. Yo nunca le he hecho un problema por algo”.

Finalmente, Camilo Huerta expresó sobre Arturo Vidal que “para mí es un ídolo, veo todos los partidos de la selección, grito por Arturo, así que no tengo nada que decir”.