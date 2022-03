Lin-Manuel Miranda no asistirá a los Premios Oscar: su mujer se contagió de covid-19

Una mala noticia para los representantes latinos en los Premios Oscar 2022: el director y compositor Lin-Manuel Miranda no podrá asistir a la ceremonia que se realizará la noche de este domingo.

¿La razón? Su mujer se contagió de covid-19, aunque él y sus hijos dieron negativo en los exámenes. Pese a que ella “se encuentra bien”, según Miranda, prefirió no asistir por precaución, aunque ya se encuentra en Hollywood.

Recordemos que Lin-Manuel Miranda tiene tres nominaciones a los Oscar. Una de ellas es por su autoría en “Dos Oruguitas”, canción de la banda sonora de Encanto. También realizó contribuciones al filme, nominado a Mejor Película Animada.

Además, su película Tick, Tick, ¡BOOM! postula a otras dos estatuillas. Esta producción, que cuenta con Andrew Garfield en el rol protagónico, es su debut como director.

Made it to Hollywood…

This weekend, my wife tested ➕ for COVID.

She's doing fine. Kids & I have tested ➖, but out of caution, I won't be going to the Oscars tomorrow night. Cheering for my TickTickBoom & Encanto families w my own family, alongside all of you, ALL of you. -LMM

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) March 26, 2022