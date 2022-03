Adriana Barrientos respondió a las críticas que Sergio Rojas hizo a su look del Lollapalooza

Adriana Barrientos fue una de las figuras del espectáculo que asistió a la edición 2022 del Lollapalooza Chile, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, el pasado fin de semana.

Como es traidición, siempre hay expectativas por los looks que se ven durante los días del festival, caracterizados por su originalidad y extravagancia.

Adriana Barrientos fue una de las asistentes que hizo lo propio con su outfit en el Lollapalooza Chile 2022. Allí, lució un enterito Gucci que no pasó desapercibido:

En Instagram, Adriana Barrientos se llenó de críticas por el look que dejó ver sus piernas y brazos. Esto simulaba ser un traje de baño. Sin embargo, otra de las personas que emitió comentarios sobre el outfit de “La Leona” fue Sergio Rojas.

¿Qué dijo Sergio Rojas del look de Adriana Barrientos?

En el programa Me Late, Sergio Rojas comentó sobre los looks del Lollapalooza Chile: “Es que esto era como El Circo de los Montini, porque acá cada loco iba con cada traje. Yo no sé quién va así a un evento”.

Luego, sobre Adriana Barrientos, quien por cierto es su amiga, dijo: “Yo la adoro, pero esto está bien para el jacuzzi. ¿Tú irías así?“.

“Lo que pasa es que cada uno va de la forma más alocada para llamar la atención (..) está todo bien. Lo que pasa es que ¿por qué va a ir uno de traje de baño a un Lollapalooza? No lo entiendo en mi mentecita”, sumó.

La respuesta de “La Leona”

Adriana Barrientos utilizó su Instagram para responder a Sergio Rojas. Fiel a su estilo, lo hizo con humor a través de sus historias:

“@sergio.rojas1 todo porque no te lo presté (iconos de cara de risa) te amo amigo“, escribió al compartir la noticia que hablaba de los comentarios del periodista de Me Late.