Cristián de la Fuente ha estado en el ojo del huracán desde que se le vinculó con el llamado caso de las joyas robadas de Parived.

Es que el actor habría, supuestamente, adquirido uno de los relojes que se investigan en el entuerto donde es investigado el marido de Tonka Tomicic.

Un caso tan enredado que por estos días tuvo varios capítulos nuevos, como por ejemplo que se vinculara a esta situación legal la grave encerrona que vivió con su hija Laura, o que ganase una querella que interpuso contra La Red.

De hecho, fue el mismo actor quien comunicó la noticia de esto último en sus redes sociales, donde relató que los jueces habían fallado a su favor en la acción legal contra la web del canal.

Cristián de la Fuente versus La Red

Así, el marido de Angélica Castro partió contando que “les quiero contar que el día de ayer el 13 Juzgado de Garantía acogió la denuncia que presenté en contra del medio de comunicación La Red por infringir la Ley de Prensa, al negarse injustificadamente a publicar una nota de aclaración y rectificación que realicé sobre la noticia que difundió este medio hace algunos meses atrás, vinculándome infundadamente con una investigación penal que se sigue en contra del señor Parived, en el llamado ‘caso joyas’ o ‘caso Rolex'”.

Y agregó que la “noticia afectó gravemente mi honra y la de mi familia. En su sentencia, el 13 Juzgado de Garantía ordenó a La Red publicar la nota de aclaración y rectificación, nota en la que se explica que no tengo ninguna relación con dicho caso, ni con el señor Parived”.

De la Fuente indicó que “espero que este fallo sirva de ejemplo para que los medios de comunicación social ejerzan el periodismo con responsabilidad”.

Luego, exigió que ojalá no se la vuelva a relacionar con la situación. “En lo personal, no se me vuelva a vincular más con este caso”, dijo.

De esta forma, Cristián de la Fuente ganó un gallito dentro de esta engorrosa investigación que lo ha mantenido en la polémica, al igual que a Parived, el principal implicado en el complejo asunto.