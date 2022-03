Carla Cáceres sumó un nuevo capítulo por el juicio por paternidad contra Cristián Jara, conocido como Hardcorito, a quien acusa de estar ausente en la vida de la hija que tuvieron.

A principios de año, Carla Cáceres recibió múltiples críticas en redes sociales. Varios internautas la acusaron de aprovecharse de la figura de Cristián Jara.

Sin embargo, tras varias semanas de silencio, la exparticipante de Yingo utilizó su cuenta oficial de Instagram, plataforma donde ya suma más de 38 mil seguidores. Allí, arremetió contra su ex y cuestionó la veracidad de los dichos de Hardcorito, dados por hecho en algunos medios nacionales.

Para todo esto, Carla Cáceres utilizó las historias de su cuenta de Instagram, plataforma donde realizó el fuerte descargo.

Carla Cáceres contra Cristián Jara: “Papito sinvergüenza”

“Por todo el juicio público que tuve que soportar, por el haberme tratado de mentirosa, y tener que enfrentarme a un sin fin de situaciones de mierda, por defender el derecho de mi hija, aquí les dejo lo judicial que tanto pedían y que tanto se jactaron en entrevistas y más”, comenzó Carla Cáceres.

“A ti te digo que al menos ahora te de vergüenza salir y que todos sepan que no eres un papito corazón sino que un papito sinvergüenza, que tus causas sin caretas, que no eres nada de lo que muestras y dices, y que me dejes vivir mi vida en paz y feliz con mi hija. ¡Deja de querer cagarme la vida!”, sumó Carla Jara contra Cristián Jara en su Instagram.

Sobre el juicio

En esa misma línea, advirtió: “Agradece que no dejo en evidencia todo! Frustró la mediación por no querer pagarle el furgón a Rafaela. Él me pidió que lo hiciera en mediación, lo hice, sólo logré perder mi tiempo ya que siempre supo que no lo haría”.

Sobre el mismo tema, Carla Cáceres aseguró que Cristián Jara “dijo que yo no le permitía pasar tiempo con la niña. Le pedí modificación de visitas y su propuesta fue verla sábado por medio, con la posibilidad de avisarme si no podía cumplir con 24 horas de anticipación”.

“Nunca más permitan que estos sinvergüenzas no cumplan con su responsabilidad. No es un favor, es el derecho de tu hijo/a, y si no es la Justicia quien les haga pagar, que sea el juicio público. Muéstrenlos, evidencien con fuerza lo que son estos seres humanos. Usted no vulnera a su hijo, usted le está enseñando a que nadie nunca les pase por encima y vulnere sus derechos. Orgullo por esas mamás que las hacemos todas. ¡Y que se sepa!”, cerró.