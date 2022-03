Esta fue la enfermedad que aquejó a William Hurt hasta su muerte

Estas últimas horas se reveló cuál fue la enfermedad que acabó con la vida del destacado actor William Hurt.

Fue este domingo cuando ocurrió el deceso de la estrella de 71 años que, según describió su hijo, murió en paz y en su casa.

“Murió en paz, entre familiares, por causas naturales. La familia pide privacidad en este momento”, expresaron desde su círculo más íntimo al confirmar la noticia de su muerte.

Respecto a lo anterior, durante estas horas trascendió la información que William Hurt falleció de una enfermedad: cáncer.

Tal como señaló la agencia internacional Reuters, el actor sufrió de cáncer de próstata desde mayo de 2018. En ese entonces, logró recuperarse gracias a la quimioterapia aunque, según informó el citado medio, la enfermedad se le extendió hasta los huesos.

“Yo no quería escuchar la palabra quimioterapia. He luchado con uñas y dientes durante cinco años para cambiar mi vida y que esa palabra no tuviera que ser pronunciada. Pero el momento llegó”, dijo Hurt en vida al comunicar su diagnóstico públicamente.

A pesar de su cáncer, William continuó trabajando en el cine. Desde su diagnóstico, trabajó en cuatro grandes producciones: en Black Widow (2021) dio vida a Thunderbolt Ross, también actuó en The Last Full Measurey Avengers: Endgame, en 2019, y, el año en el que se enteró de su enfermedad, apareció en The Miracle Season yAvengers: Infinity War.

Cáncer de próstata

Hay que recordar que el cáncer de próstata en uno de los cáncer más letales del mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo en 2020 se registraron 1,41 millones de casos.

Tal como detalla el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina, hasta la fecha se desconocer qué causa exactamente el cáncer de próstata, sólo se sabe que se produce tras un cambio en el material genético (ADN).