Mónica Rincón paró en seco a seguidor que le hizo desubicado comentario a su look en la previa del 8M

Mónica Rincón subió feliz a su Instagram su outfit antes de aparecer en las noticias de CHV. Sin embargo, recibió un desubicado comentario.

Todo ocurrió cuando la periodista compartió una imagen de su look, con una minifalda en tonos plateado, zapatos al tono, una blusa lencera y un sentador blazer blanco.

Una combinación que fue aplaudida por sus fanáticos, que una vez más la piropearon por su gran gusto al vestir.

“Siempre tus looks son de alto impacto, pero hoy es que te pasaste”, le dijo por ejemplo una de sus seguidoras.

La desubicada crítica a Mónica Rincón

Sin embargo, hubo a otro cibernauta que no le gustó para nada el atuendo. Y no encontró nada mejor que escribirle.

“Muy corta la falda…”, le lanzó el hombre, lo que de inmediato hizo reaccionar a la figura de CHV Noticias y de CNN Chile.

“Mira, ese comentario dice tanto de ti y tan poco de mí. Mi capacidad humana o profesional no se miden por los centímetros de mi falda o los de mis tacos”, le dijo.

Entonces, el sujeto contestó: “Gracias por leerme, pero me leíste con rabia… Yo simplemente opiné de la falda, el resto me parece súper bien. A lo mejor influyó la hora, el fin del día, no sé, pero cuando lean algo, léanlo en modo neutro o positivo y no en negativo. Simplemente opiné que la falda parecía un poco más a ‘mini’ que falda y que a lo mejor no era para hacer el noticiario”.

Y la periodista no se quedó callada. “No te leo con rabia, esa es una proyección tuya. Con firmeza y calma defiendo mi punto: ¿por qué opinar sobre el largo de mi falda?”, cerró.

Un desubicado posteo justo en la previa del 8M, donde varios de los seguidores de Mónica Rincón terminaron defendiéndola y manifestando que “la Queen Mónica podría salir en bikini si quisiera y su calidad profesional sería la misma” y que “la libertad de elegir es también para las mujeres”.