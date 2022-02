Maite Orsini confirmó relación con Gonzalo Valenzuela en pleno San Valentín

En plena jornada del Día de San Valentín 2022, la diputada Maite Orsini sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una foto junto al actor Gonzalo Valenzuela, la primera que publican oficialmente juntos.

Para eso, utilizó su cuenta de Instagram, plataforma donde suma más de 168 mil seguidores. Allí, Maite Orsini publicó una foto por San Valentín, en la que posa en los brazos de Gonzalo Valenzuela a orillas de la playa Punta de Choros:

Maite Orsini se limitó únicamente a agregar el emoji de un corazón en la descripción de su foto por San Valentín.

Llovieron las reacciones en la foto de Maite Orsini y Gonzalo Valenzuela

En esta oportunidad, se trata de la primera vez que Maite Orsini publica una foto con Gonzalo Valenzuela. Es entonces la confirmación oficial del romance luego de meses de especulaciones.

Ya el actor y la diputada fueron vistos juntos en varias oportunidades, incluyendo las pasadas elecciones presidenciales 2021. Sin embargo, San Valentín es la fecha que escogió Maite Orsini para mostrarse oficialmente con Gonzalo.

Por esto y más, la foto no tardó en generar reacciones entre sus seguidores de Instagram. Al cierre de esta nota, la playera y romántica postal sumaba más de 13 mil 600 likes y cerca de 300 comentarios.

“Tostado quede con la noticia 🌚 Felicidades!!!”. “Estupenda 👏”. “Hoy conocí la envidia”. “Hermosa siga disfrutando❤️ feliz dia”. “Hermosos que viva su amor por siempreee, pasen por Bahía y comprenme y aro jiii❤️❤️❤️❤️”. “Yo quedé 😮 y mi pareja me dice “pero hace rato que están juntos” y yo quedé 😮 X2 porque no me había dicho 😂…. ME ENCANTAN!!😍🔥”. “Me muero lo minos!!! ❤️🔥”. “Peiná pa atrás quedé ❤️”. Esas fueron algunas de las reacciones que recibió Maite en su Instagram.

Con la postal, la diputada da por confirmadas las especulaciones de un romance con el actor, pese a que hasta su mamá, la actriz Maite Pascal, se negó a confirmarlo en meses pasados.