Les vendió exclusivas monedas de plata: Rey del Oro afirma que Tonka y Parived le deben 40 millones de pesos

Habló con el Mucho Gusto. El llamado Rey del Oro, Harold Vilches, reveló en el programa parte de sus vínculos con Parived y Tonka Tomicic.

El hombre, que también aparece mencionado en la investigación de Fiscalía sobre la pareja de la animadora de Canal 13, hizo llamativas confesiones.

Recordemos que Marco Antonio López, nombre real del marido de la modelo, está siendo sondeado por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo.

Y Harold también estaría involucrado en algunos de estos delitos, situación por la que conversó con el espacio matinal de Mega.

Rey del Oro y su relación con Tonka y Parived

Así, el sujeto le contó a Paulina de Allende-Salazar que “quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata. Me dijeron que ya no me iban a pagar”.

Y agregó que “les vendí unas monedas de plata. Los respaldos de la transacción están por correo, en los que Tonka responde a través de su correo personal diciendo que acepta la cotización. Me dieron unos cheques, los cuales resultaron estar protestados”.

Harold señaló que tiene esos cheques todavía y que la pareja le debe 40 millones de pesos por la fallida transacción.

Incluso, expresó que ha estado en la casa de la exfigura matinal y ha hablado con ella más de una vez por teléfono, dejando claro que ella también estaba al tanto de los negocios.

De esta forma, el Rey del Oro corroboró que si bien su mayor relación era con Parived, Tonka Tomicic también habría sabido de los hechos que ahora tienen tan complicada a su pareja.