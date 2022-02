Grave denuncia: Nueva novia de Benjamín Vicuña es acusada de maltrato en Argentina

La denuncia la revelaron en un programa argentino. Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña, enfrentaría una grave polémica al otro lado de la cordillera.

La mujer habría sido acusada de maltrato laboral por una de sus exempleadas, situación que dieron a conocer en el espacio de la TV trasandina A la Tarde.

Allí, la periodista Débora D’Amato indicó de entrada que “si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?”.

Luego, la profesional se lanzó con todo a contar el entuerto que tiene complicada a la rubia y que se habría destapado en medio de su nueva y mediática relación.

Novia de Benjamín Vicuña y sus controversias

Así, la reportera señaló que “la denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”.

Y agregó que “años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la justicia”.

Tanto fue lo que le dio la periodista al tema que incluso se atrevió a calificar a Eli como la “nueva villana de la farándula argentina”.

De esta forma, a la nueva novia de Benjamín Vicuña le pesa una grave acusación, la misma que tuvo que enfrentar una ex del chileno hace unos años, cuando a Pampita también la denunció su empleada doméstica por hostigamiento, maltrato psicológico y privación ilegitima de la libertad.