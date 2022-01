“No me sacó debajo de un puente”: Cristina Morales se enojó con cuestionamientos a su relación con Gary Medel

Se enojó. Cristina Morales respondió con todo a una seguidora que cuestionó su relación con Gary Medel en sus redes sociales.

Resulta que la periodista abrió la clásica caja de preguntas para que sus seguidores le enviaran comentarios.

Y ahí, una persona no encontró nada mejor que lanzarle un duro dardo respecto a su amor con el Pitbull.

“Antes de Medel, ¿a quién le robabas dinero?”, fue la desubicada interrogante que le lanzaron y que la española contestó molesta.

Cristina Morales defendió su relación con Gary Medel

Así, tras este mensaje, Morales no se calló. Y respondió que “antes de conocer a Gary trabajaba fuera (y en un trabajo guapísimo)”.

Y agregó que “el caballero me conoció bien en cuanto a lo material se refiere (no eran cosas lujosas, pero tampoco me sacó debajo de un puente)”.

La periodista indicó que “ya tenía un Iphone 4, que era de lo último y zapatillas caras, pecho operado y tenía AUTO PROPIO, con el cual iba a verlo de Granada a Sevilla”.

Finalmente, Cristina Morales encaró a la seguidora que cuestionó su amor con Gary Medel: “Te digo esto porque me ha hecho gracia tu pregunta fea. Insisto, yo tengo formación académica y antes de él me pegué una vida padre (genial) en todos los sentidos. Así que no hables si no sabes un carajo”.