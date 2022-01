¿Más cerca de animar Viña? Mauricio Pinilla liderará festival veraniego en TVN

Suma y sigue. Desde que se convirtió en rostro de TVN, Mauricio Pinilla sólo ha sumado proyectos en televisión.

Es que al futbolista lo han potenciado como una gran figura en el canal, y ahora pasará de conducir un programa a tener tres proyectos en la palestra.

Así contó en el lanzamiento de la parrilla 2022 a ADN.cl, donde reveló que no sólo seguirá con Zona de Encuentro, sino que además conducirá el nuevo matinal del sábado, llamado Buen Finde, y el primer festival de verano que realizará la estación, el Festival de Chile.

“He trabajado mucho para cumplir este sueño. Hace diez meses era futbolista, no tenía idea de trabajar en televisión. Y ahora se viene un año maravilloso, lleno de proyectos. Ha pasado todo tan rápido que no he tenido tiempo ni de pensar en la situación en que estoy“, reflexionó al respecto.

Pinilla, con todo el 2022

Sobre el Festival de Chile, el deportista indicó que “es un proyecto bonito y para reencontrarnos con la gente, con los artistas chilenos, el humor. Tenemos la linda posibilidad de darles un escenario en febrero”.

Un evento que tendrá su debut el próximo 3 de febrero y donde estará junto a Karen Doggenweiler y bajo la dirección de Álex Hernández.

“Karen es solidaria, una súper partner, es tremenda, un animal de la televisión. Si no aprendes con ella, no aprendes con nadie”, aseguró contento.

-¿De aquí entonces a animar el Festival de Viña, Mauricio?

Jajá. No me quiero aventurar. Viña es como un Mundial. Es prematuro, pero en el futuro uno nunca sabe. Si se da la posibilidad, encantado. Yo quiero seguir mejorando, pero si me toca un Festival de Viña, con Karen a ojos cerrados.

De esta forma, Mauricio Pinilla sigue creciendo en TVN, ahora liderando su primer festival masivo. ¿Les gustaría verlo en la Quinta Vergara?