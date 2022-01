Javiera Contador dividió la opinión de espectadores tras su presentación en Festival de Las Condes

Javiera Contador fue quien tuvo la labor de entretener al público y televidentes de la segunda jornada del Festival de Las Condes, el cual tuvo cabida este fin de semana en el Parque Padre Hurtado.

El espectáculo estuvo plasmado por la presencia femenina, pues además de la intérprete, también participó la artista nacional Francisca Valenzuela y el dúo norteamericano Ha*Ash.

Bajo este contexto, la jurado del estelar de Mega, The Covers, realizó una rutina que estuvo marcada por experiencias personales y algunos momentos que tuvo que atravesar durante la pandemia, además de algunas bromas sobre ella misma, en alusión a su peso, sus hijos, y sus habilidades tecnológicas.

Lo anterior generó una ola de divididos comentarios en redes sociales, pues si bien muchas personas afirmaron sentirse representados o representadas con sus bromas, otros tantos fueron más allá y la tildaron de fome.

Me he reído harto con Javiera Contador, manga de amargos aún con ají en el culo xdd #FestivalDeLasCondes

Yo me he reído ene con la javiera contador wn si no les gusta cambien el canal, si no les gusta como se viste q importa si ella se siente cómoda, relajamos la mente y respetemos,yo la aplaudo!! #festivaldelascondes #javieracontador

Me cae excelente javiera contador, sobre todo cuando era la kena… y no me interesa como vista, pero no puedo evitar pensar que la ropa es como de un amoung us #festivaldelascondes pic.twitter.com/xSUHyU3asY

— Blop! (@blop_YT) January 23, 2022