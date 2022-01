Kenita Larraín y la relación de Gabriel Boric e Irina Karamanos: “No veo un año tan fácil como pareja”

Kenita Larraín fue invitada al programa Zona de Estrellas. Y ahí le pidieron hacer sus vaticinios sobre el gobierno de Gabriel Boric.

Una predicción donde la numeróloga no fue muy positiva, ya que reafirmó que sentía que el mandatario electo no culminaría su proceso.

“No me quiero equivocar, no soy dueña de la verdad, no me quiero equivocar, pero no veo que termina el período”, indicó.

Y agregó que “va tener que hacer un trabajo super grande de no ser tan influenciable, pero puede tener súper buenas intenciones, pero debe saber decir que no”.

Kenita y la relación de Boric con Irina Karamanos

Tras estas declaraciones, los panelistas del programa de Zona Latina le pidieron hablar de la relación amorosa del nuevo presidente.

Y le solicitaron lanzar su augurio respecto a Irina Karamanos, su polola y quien recientemente confirmó que tomaría el cargo de primera dama.

“A lo mejor si antes tenía más tiempo para ella , quizás ahora no va a tener ese tiempo”, dijo de entrada.

E indicó que “si nos metemos dentro de la relación, hay cosas que empiezan a suceder, él va tratar en este ciclo de limpiarse, de deshacerse de cargas antiguas y hablo a nivel familiar y en lo personal con su energía”.

Frente a la pregunta de si podrían sufrir algún quiebre como pareja, la modelo expresó que “es diferente ser pareja de un diputado que de un presidente. No veo un año tan fácil como pareja”.

De esta forma, las predicciones de Kenita Larraín sobre Gabriel Boric no solamente apuntaron al desarrollo de su próximo gobierno, sino también a su vida personal, lanzando no muy buenos vaticinios.