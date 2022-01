“No veo que termina el período”: Kenita Larraín reafirmó negativa predicción para gobierno de Gabriel Boric

Kenita Larraín nuevamente lanzó su vaticinio sobre el gobierno de Gabriel Boric. Y lo hizo al visitar el programa Zona de Estrellas.

Ahí, la numeróloga otra vez comentó qué pasará con el periodo liderado por el mandatario electo. Y otra vez su visión no fue muy positiva.

Esto porque hace algún tiempo la rubia había indicado que no veía que el presidente culminara todo su proceso.

Y ahora, lo reafirmó, al señalar que “no me quiero equivocar, no soy dueña de la verdad, no me quiero equivocar, pero no veo que termina el período”.

Kenita Larraín y el mandato de Gabriel Boric

Así, la modelo indicó que “él va tener que aprender a poner los límites acá y a lo mejor no se le va hacer tan fácil porque lo trae a trabajar karmáticamente. Es algo que no logró aprender en otras vidas. En esta encarnación le toca este karma donde una de las aristas que le va tocar resolver y trabajar es aprender a poner límites, que debe ser lo que más le puede costar”.

Y agregó que “aquí va tener que hacer un trabajo super grande de no ser tan influenciable, pero puede tener súper buenas intenciones, pero debe saber decir que no”.

Larraín manifestó que “cuando él asuma, él ya no va tener 35 años, va tener 36 y ahí se le viene un período a nivel personal que claramente afecta en lo laboral, que tiene que ver con término de ciertos períodos. Podría tener algo más complejo porque uno está más agotado, son fines de ciclo”.

La rubia explicó que “es lo que uno viene trayendo de todos los otros períodos que no hizo, que no vio, que no solucionó y es como que en este período sí o sí, porque es un fin de ciclos”.

De esta forma, los augurios de Kenita Larraín para el gobierno de Gabriel Boric no fueron muy buenos, dejando claro que algo podría suceder que le impida terminar su periodo.