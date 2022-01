Checho Hirane: “La Red se aprovechó de esta distorsión para hacer lo que quería hacer”

Esta semana el canal de televisión La Red anunció la desvinculación laboral de Sergio “Checho” Hirane tras unas polémicas declaraciones que el humorista realizó poniéndole, así, fin al programa Café Cargado que conducía desde octubre de 2020.

Sobre este hecho se refirió el también ingeniero comercial en Las últimas noticias afirmando que el canal de televisión realizó una interpretación no debida de sus dichos sobre el futuro gobierno del Presidente electo Gabriel Boric.

“La Red se aprovechó de esta distorsión para hacer lo que quería hacer, porque de otra forma no se entiende. Yo lo único que dije fue que los empresarios no deberían apoyar las malas políticas públicas que traía este gobierno, jamás que había que boicotear a este nuevo gobierno. Así es que yo estoy muy tranquilo. Ahí están las declaraciones, está el video, todo lo que yo dije está ahí. A lo mejor lo dije de forma impetuosa, pero yo estoy muy tranquilo con lo mío”, puntualizó Hirane.

Sobre su rol como presentador del programa Café Cargado, Hirane comentó que “aproveché ese espacio para exponer las ideas que defiendo (…) aproveché ese espacio sabiendo que la línea editorial era distinta, pero el hecho que yo no siga en el programa no me mueve en nada”.

La salida de La Red

Sobre su desvinculación del canal privado y cómo esto lo afectó, Hirane indicó al medio impreso que: “A ver, yo tengo 66 años, he estado más de 20 años en la radio, 10 años adicionales en la televisión, animé matinales, late shows, programas estelares, o sea (…) para mí, estar o no estar en la TV, no me mueve nada la aguja”.

El conductor radial también agregó que “yo nunca me he creído el tema de la fama ni que soy vigente o que soy un líder de opinión. Yo soy como soy, soy igual en la televisión que fuera de la televisión. Hablo igual, no me siento artista ni rostro de TV, me da exactamente lo mismo. No tengo percepción de ser conocido ni de ser famoso, porque la fama en sí no es algo bueno, uno puede ser famoso por algo malo. No sé si estoy vigente o no”.