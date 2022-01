Exesposa de Iván Cabrera lo defendió tras desestimarse acusaciones de abuso sexual: “Lo he visto muy mal”

El escándalo de Iván Cabrera y su ex Antonella Muñoz tuvo un nuevo capítulo el fin de semana. Uno donde ella se retractó de las acusaciones de agresión sexual de las que lo culpó.

La joven hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde desmintió que el bailarín abusara de ella como había contado en un live con la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Me encontraba mal psicológicamente, dije cosas que no fueron reales. Jamás me violó, y esto lo recalco. Nunca me obligó a consumir drogas, porque soy una persona adulta con poder de decisión”, indicó.

Tras esto agregó que “desmiento todo lo que dije, el jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”.

Exesposa de Iván Cabrera lo defendió

Luego de esta declaración, el Potro también se refirió a los hechos en sus redes sociales. Y manifestó que “fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida. Pero, ¿saben? Aún así no tengo odio ni rencor. Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”.

Sin embargo, no fue el único que replicó las acusaciones. Además, Tiffany Magrini, madre de los hijos del ex Yingo, lo defendió con todo en LUN.

“A Iván lo he visto muy mal, demasiado mal. Se refugió en los niños y se los trajo todo enero a la playa (Viña del Mar), para tratar de estar un poco más tranquilo, porque es imposible evadir (la situación)”, señaló.

La joven expresó que nunca creyó que la denuncia fuese verdad. “Cómo le voy a creer (a ella) si lo conozco a Iván más que a nadie. Él puede tener muchos defectos, como todos, pero no es una mala persona (…) Esto es súper injusto, porque ha un montón de personas, hombres y mujeres, que me han escrito, que han pasado por lo mismo. Cualquiera puede llegar y acusar a alguien de cosas tan graves y al final les creen, y ni siquiera tienen pruebas”, comentó.

Magrini indicó que Muñoz “causó un daño enorme” y que “me escribió por Instagram, pidiéndome disculpas por los videos y le di las gracias, porque el daño no fue solamente para Iván. Hay un montón de personas que estamos detrás de él y que fuimos afectadas”.

De esta forma, la exesposa de Iván Cabrera dejó claro que siempre confió en el bailarín y que lo que sucedió cambio sus vidas, dejándolos expuestos y vulnerables a todos.