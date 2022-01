El intenso coqueteo de Guillermo Maripán y Aylén Milla: “¿A quién estás buscando?”

Hace rato que se habla de un romance entre ellos. Y ahora, Aylén Milla y Guillermo Maripán dejaron más que claro que algo pasa entre ellos en sus redes.

Es que la argentina y el futbolista se enviaron coquetos mensajes luego de que ella posteara una instantánea donde salía mirando desde un balcón.

“¿A quien estás buscando?”, le dijo el jugador de La Roja a la modelo, iniciando así un intercambio de aquellos.

Aylén no se guardó nada: “a alguien como de 1.92 de altura, con una mirada que me encanta baby. ¿Lo has visto?”.

Maripán y Milla, en llamas

El mensajeo entre ambos no paró ahí, ya que el deportista del Mónaco siguió con el intenso jueguito en Instagram.

“Lo conozco… te está buscando también”, le dijo, a lo que ella contestó aún más atrevida “madre mía, dile que owwiwkwkwdjdd”.

Entonces, el ex Universidad Católica, le lanzó un dardo de aquellos. “Jajaja le dije y dijo que…”, junto a un emoji de un diablito.

De esta forma, Guillermo Maripán y Aylén Milla no sólo dejaron más que en evidencia que se conocen, y bastante bien, sino que además seguirían pasándolo bien juntos, luego de que la joven pasara unos días junto al defensa en Europa.