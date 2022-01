Naya Fácil protagonizó violenta riña callejera: Twitter explotó en memes tras la pelea

Naya Fácil siempre nos sorprende. Para bien o para mal, con noticias como sus múltiples cirugías o ahora, protagonizando una intensa riña callejera.

La influencer se peleó en la calle con otra joven de nombre Almendra. O, al menos, de eso dieron cuenta varios perfiles, que compartieron registros de la pugna.

Imaginate vivir en canada y perderte estas weas ksgdkahdka naya facil tira en el piso , tiare vs almendra #Nayafacil pic.twitter.com/xS4anP1fS3 — R🇨🇱🇮🇹 (@FhY618) January 11, 2022

Una discusión donde la intérprete de Show Show terminó tirada en el suelo mientras su amiga inseparable Tiare golpeaba a la otra mujer y luego hasta una expareja del cantante Jorge González salía al baile.

El cahuin de la naya es básicamente de quien se robó una marihuana. Pero la wea del trío weonaaaaa sjdjdjdjf ctm pic.twitter.com/IMVa8m1CTm — Javiera (@Havidroid) January 11, 2022

Esto porque Fácil intentó explicar lo ocurrido luego de que se viralizaran las imágenes, en varias historias donde dio cuenta de las razones de los combos.

Grabe el live de la Naya. pic.twitter.com/6lGZAaFWAD — Policarpia👸🏻🌳 (@hueonaquebrutal) January 11, 2022

Naya Fácil, la más comentada

Así, mientras Naya trataba de explicar lo ocurrido, sumando incluso una transmisión en vivo para sus seguidores, Twitter explotó en comentarios.

no es por defender a la wna de la naya fácil, pero, la primera q tiro manotazos fue la otra mina :/ la q andaba tirando indirectas por instagram también fue la otra tipa, ósea si, los golpes están MAL e INJUSTIFICABLES, pero pa q andas buscando show (?) pic.twitter.com/H0Ov8CwGc0 — cami (@camilasanh) January 11, 2022

De hecho, su nombre se convirtió una vez más en Trending Topic, mientras los usuarios de la red del pajarillo triplicaban los memes.

“Jefe mañana llego tarde porque no me puedo ir a dormir sin antes entender todo el chisme de la Naya Fácil, la Tiare con su colaless rojo, el pololo que no sé qué hizo, la Almendra y los 5 hombres que estuvieron pero no estuvieron a la vez”, dijo un usuario.

En tanto, otra expresó muy interesada “una queriendo dormir y el medio cahuín de la farándula con la Naya Fácil”.

Jefe mañana llego tarde porque no me puedo ir a dormir sin antes entender todo el chisme de la Naya Fácil, la Tiare con su colales rojo, el pololo que no sé que wea hizo, la almendra y los 5 hombres que estuvieron pero no estuvieron a la vez 🧐🧐🧐🧐 pic.twitter.com/qJGvKMKxw2 — Felipe Antonio (@felipe_antonto) January 11, 2022

Una queriendo dormir y el medio cahuin de la farándula con la naya fácil 🤣 — ✨ ✨ (@aquiyotravez) January 11, 2022

mi hermana y yo con la pelea de la naya fácil pic.twitter.com/dWpd172LqE — dani (@boringb3tch) January 11, 2022

Mi mente al leer el cahuin de la naya #nayafacil pic.twitter.com/pFLyXCF97M — Catalina (@Catalinabel3n) January 11, 2022

Yo viendo el nuevo cahuin que involucra a la Naya Fácil pic.twitter.com/OidymgtAbU — Ger👑🌳 (@forma2ytributa2) January 11, 2022

lo mejor del cahuin de la naya facil es la loca con los colaless rojo y el vecino que salio a regar ctm que wena pic.twitter.com/gJryNuykq4 — 𝙻𝙴𝚇𝚈 (@jindorits) January 11, 2022

Yo viendo la mocha de la Naya, Tiare y la otra cabra esa pic.twitter.com/ChB9GuDz7k — ˙ ͜ʟ˙ 🌳✨ (@pipodiaz) January 11, 2022

Yo leyendo todo este cahuin de la naya facil, la ex amiga, el ex amigo, la ex de jorge gonzález pic.twitter.com/jQ8H2JdksN — Ampi (@ampiciliina) January 11, 2022

Posibilidades de que Naya Facil sea tendencia por algo no polemico pic.twitter.com/NfdJvulW3S — Pachi (@lokillapachy) January 11, 2022

Tengo el hilo con la info de lo que paso con la Naya pic.twitter.com/Vh7fEGYNH1 — El hijo de Chayanne lvs Pam!🐷 (@KurtXWalls) January 11, 2022

De esta forma, la madrugada del martes se convirtió en un comidillo de historias de Naya Fácil y su pelea. ¿Vieron los videos?