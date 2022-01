“Me han dicho cara de nana, fea, poblacional”: Lorena Capetillo compartió cruel testimonio de violencia

Lorena Capetillo hizo una profunda reflexión en sus redes sociales. Una donde terminó visibilizando los violentos mensajes que a veces le llegan por esta vía.

La actriz comenzó su publicación en Instagram mostrándose en un video donde se le podía ver usando diferentes filtros.

Y ahí expresó que tenía que dejar de ser tema hablar de los cuerpos de los otros y que “lo que sale de mi boca puede dañarme a mí y a los demás”.

Un registro audiovisual que compartió junto a un largo texto, donde reveló episodios que ella misma ha sufrido de violencia por su físico.

Capetillo y su confesión

“Les contaba hoy que alguna vez me han dicho care nana, care poblacional, fea, cara de caballo, y otros. La buena onda supera años luz a la mala onda, pero quise comentar esto hoy a partir un par de comentarios que leí y porque he visto sufrir a personas últimamente por la violencia (de otr@s hacia ell@s y auto violencia) hacia sus cuerpos y hacia su persona entera en general”, comenzó diciendo.

Y agregó: “aceptémonos como somos. Eso hace que dejemos de hablar de los cuerpos de los demás. Y violentar a otros, como si en ellos estuviésemos mirando en un espejo y viendo y escupiendo a todo lo que no acepto y no amo de mi. Es más, hagamos el ejercicio. Mirémonos al espejo desnudos harto rato …intentando dejar pasar esa voz de crítica…quizás las lágrimas no tarden en aflorar y te sientas queriendo tan solo un abrazo…”.

Luego, la figura de FMDOS hizo un llamado a sus seguidores. “No dañemos a otros por lo que no amo en mí… Trabajemos el propio amor, validación, aceptación”, indicó.

De esta forma, Lorena Capetillo no sólo hizo reflexionar a sus fanáticos, sino que además los instó a quererse más y también respetar más a otros. ¿Qué les pareció su propuesta?