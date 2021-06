Cambió de opinión: Sinéad O’Connor se arrepiente de haber anunciado su retiro de la música

Solo dos días después de anunciar su retiro definitivo de la música, Sineád O’Connor se arrepintió de su decisión.

Recordemos que la artista irlandesa había asegurando en Twitter que No Veteran Dies Alone, su próximo álbum, sería el último de su carrera.

Sin embargo, Sinéad O’Connor se arrepintió de haber hecho este anuncio, culpando a algunas entrevista que concedió a la televisión británica y canadiense. “Nunca le pida a una sobreviviente de abuso que describa a su abusador”, escribió, causando confusión entre sus fans.

“Se pidió a todos los entrevistadores que tuvieran algo de sensibilidad y no hicieran preguntas sobre el abuso infantil, o que examinaran en profundidad los problemas de salud mental“, continuó.

“Dije que me estaba reformando, como lo he dicho tantas veces, en reacciones calientes cuando era joven. Creen que Sinéad O’Connor es una amazona. No lo soy. Soy muy frágil”.

“No me gustan las consecuencias de ser un ser talentoso, pero nací para tocar en vivo. El amor y el apoyo que recibí me dan la seguridad que necesito para volver a mi deseo de retirarme“, cerró.

Good news. Fuck retiring. I retract. Am not retiring. I was temporarily allowing pigs in lipstick to fuck my head up… here's my statement….. in the form of these three photos. It's 'colourful' but that's me : ) #LetOConnorBeOConnor pic.twitter.com/wKoEKFANPk

— Sinead O'Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 7, 2021