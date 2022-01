Yolanda Sultana hizo oscura predicción sobre ómicron en Chile: “Ir a comprar el ataúd porque esto no tiene remedio”

Una vez más hizo sus predicciones. La Yolanda Sultana, más conocida como la Tía Yoli, usó su cuenta de Facebook para lanzar sus vaticinios de cara al 2022.

Y lo que adelantó no fue nada de esperanzador, ya que la tarotista anunció graves complicaciones debido al Covid en Chile.

Sobre todo frente al aumento de los casos tras la llegada de la variante ómicron, la que según ella generará terribles consecuencias.

“Vamos a ir a la playa, vamos a viajar, lo vamos a pasar excelente, pero en marzo cuídense mucho”, fue lo primero que indicó antes de lanzarse con las oscuras noticias.

Yolanda Sultana advirtió sobre nuevas variantes

Así, la brujita manifestó que “desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso. Me duele, porque tanta gente va a morir ahora”.

Y agregó que “¿por qué lo digo así? Porque la gente no es obediente. El Covid subió sus cifras y desgraciadamente vamos a perder mucha gente”.

Además, señaló que “yo dije que la cosa se iba a ver mala en marzo y este virus que está llegando ahora es un resfriado. Dolores al estómago a la cabeza… y ya, ir a comprar el ataúd porque esto no tiene remedio”.

Finalmente, Yolanda Sultana expresó que “parece que la gente no tiene miedo de perder la vida”, cerrando así sus sombríos vaticinios.