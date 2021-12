La cruda confesión de Luis Alarcón y su ausencia en televisión: “Si estoy fuera es por la ignorancia de los productores”

El destacado actor chileno, Luis Alarcón repasó su trayectoria en televisión, recordando a más de uno de sus personajes, siendo el malvado patrón de fundo Roberto Betancourt en La Represa (1984), Pedro Chamorro en La Fiera (1999) y el “indio” del premiado comercial de neumáticos Firestone (1986), los más destacados.

En entrevista con el El Mercurio, Alarcón aclaró que “ya no puedo hacer acrobacias, ya no estoy para eso, pero puedo memorizar perfectamente mis libretos. A pesar de eso, no me llamaron nunca más de la televisión”.

Asimismo, aprovechó la instancia de recordar que “yo estuve veintitrés años seguidos en Canal 7 (TVN). Los ejecutivos, los productores, me conocían, y yo era como una especie de autoridad en el canal, pero eso fue cambiando. Si ahora estoy fuera de la televisión es por la ignorancia de los productores“.

“Una oferta miserable”: La cruda revelación de Luis Alarcón

“Con el último con el que conversé en Televisión Nacional no tenía la más mínima idea de quién era yo y me hizo una oferta miserable. Eran para el olvido” contó.

Pese a lo anterior, el actor se realizó énfasis en que es el cariño del público lo que lo mueve. “Eso me pone feliz, porque uno actúa sobre todo por el aplauso y la valoración de la gente” sentenció.