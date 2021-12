Dueño de El Toro hizo sus descargos tras recibir amenazas por aparecer en campaña de José Antonio Kast

Decidió compartir una fotografía junto a su novio y a José Antonio Kast. Chris Portugal, dueño de El Toro, nunca imaginó que eso comenzaría una gran polémica hacia su nombre y de su restaurante.

Es que el socio del lugar, ubicado en Alonso de Córdova, recibió varias amenazas por mostrarse como adherente del republicano.

Sobre todo de la comunidad gay y de Pablo Simonetti, quien lo cuestionó duramente a través de su cuenta en Twitter.

“Repudio el apoyo que le dio uno de los dueños de El Toro a un hombre activamente misógino y homofóbico (ver su historial legislativo)”, posteó el escritor.

Y agregó que “el Toro, que alguna vez fue un hogar seguro para la diversidad sexual, ahora se vuelve un lugar de acogida para discriminadores consumados”.

Dueño de El Toro acusó funa

Frente a esto, Portugal se defendió de los dichos, que generaron varias reacciones, y acusó que “Pablo Simonetti tomó esas imágenes y las subió a sus redes sociales para provocar una funa”.

Luego, hizo un producido video para su Instagram, donde habló largamente de la situación e indicó que “lo único que hice fue decir por quién iba a votar”.

Incluso, su mamá, Judith Valenzuela, se sumó al registro, encarando directamente a Simonetti. “Me siento muy dolida por todo lo que has hecho (…) acá siempre has sido bienvenido y siempre te tratamos como todo el mundo”, señaló.

De esta forma, el dueño de El Toro ocupó toda su artillería devuelta, defendiendo “su voz” y manifestando “rechaza la violencia, atrévete a decir lo que piensas”, en un claro guiño al “atrévete” de la campaña de Kast.